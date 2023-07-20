Стилист Тарасова сравнила и прокомментировала стиль жён Александра Малинина

Ольга Зарубина, экс-избранница Александра Малинина, а также его супруга Эмма Малинина являются стильными женщинами и яркими личностями. Кто из них одевается лучше, решила прокомментировать стилист Анна Тарасова.

По мнению дизайнера, стиль Эммы более молодежный, но не безупречный. Жена певца любит трендовые сумки и обувь, но не уделяет внимания другим деталям. Это является большим недостатком.

Как говорит стилист, Малинина делает ставку на трендовые аксессуары, но предпочитает расслабленные комфортные наряды, носит джинсы. У Зарубиной все иначе. Она отдает предпочтение эффектным нарядам, любит платья. Это не всегда актуально.

Тарасова заключает, что образы Ольги бывают разными, от современных до ретро в стиле 90-х годов. Их Анна сравнила с рулеткой.