Светлана Дружинина пожалела Аллу Пугачеву и заявила, что она сама себя наказала

«Мне жалко Аллу Борисовну. Она была достоянием страны. Здесь ее носили на руках, но она отказала себе сама в славе, заслуженной годами работы, положению, когда ее вся страна любит. Она себя сама наказала. Это намного страшнее, чем потерять замок и деньги. Она никому там не нужна. Если бы она вышла на эстраду, представляете, какой был бы шум! Все встали бы на волне восхищения!» — сказала Дружинина.

Также она вспомнила о Максиме Галкине *, который гастролирует по миру.

«Он талантливейший человек. Жаль, что уехал. Они себя сами наказали, будут тосковать», — добавила народная артистка РФ.

* Признан в РФ иностранным агентом