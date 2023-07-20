Светлану Дружинину не смущает переезд Кристины Орбакайте в Штаты

Народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина проинформировала репортеров, что она до сих пор хорошо общается с Кристиной Орбакайте. Знаменитости часто переписываются. Кроме того, они поздравляют друг друга со всеми праздниками.

Она появилась в "Виват, гардемарины!" после перерыва в карьере. Тогда на меня очень похожа была. Такой милый белоснежный ребёнок, - отметила артистка во время программы "Эмпатия Манучи".

Дружинина заявила, что не осуждает дочь Примадонны за переезд в Штаты. Артистка уверена, что певица любит свою родину и уехала в Америку из-за супруга.

Никогда она не говорила плохо о нашей стране. Она соблюдает нейтралитет. Является индивидуальной единицей на нашей эстраде, - добавила Светлана Сергеевна.