Yandex.RTB

Турэксперт Балясников назвал самый безопасный способ добраться в Крым в 2023 году

Image 16+
Турэксперт Балясников назвал самый безопасный способ добраться в Крым в 2023 году
В России
Фото из открытых источников

Туристический эксперт Алексей Балясников назвал самый безопасный способ добраться в Крым в 2023 году. Путешественник считает поезд самым лучшим средством для того, чтобы добраться на полуостров.

По мнению специалиста, для отдыха нужно выбирать места на отдалении от военных объектов, поскольку находиться там опасно из-за рисков прилетов беспилотных летательных аппаратов. Эксперт подчеркивает, что на большинстве городских пляжей Крыма, которые находятся далеко от портов, вполне комфортно и безопасно.

Кроме того, он добавил, что люди при отправке на полуостров обязаны хорошо знать местность и ориентироваться во всех объектах инфраструктуры. Только так можно сократить риски.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Турэксперт Балясников назвал самый безопасный способ добраться в Крым в 2023 году

Сегодня, 09:46

Курортный сезон в Крыму завершился после 17 июля, так и не начавшись

Вчера, 19:16

РИАН: "Это пытаются замять". Что устроила толпа подростков в Поволжье

Вчера, 15:22

Из-за пожара на военном полигоне в Крыму перекрыли трассу и начали эвакуацию жителей

Вчера, 15:14

"Вагнеровцев" под Воронежем застрелил сослуживец-дезертир - источник

18-07-2023, 21:00

«Будут умирать, уезжать, ненавидеть»: чем грозит закон о смене пола в РФ

17-07-2023, 07:24

E1.RU: Врач рассказала, чем опасна утечка радиации на атомном заводе в Новоуральске

15-07-2023, 17:33

Крупный град в Ростовской области станет выпадать чаще, чем за последние 100 лет

15-07-2023, 17:15

Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о ее последствиях

15-07-2023, 08:31

Военкор Кашеварова об обращении генерала Попова: «Трещим по швам, саморазрушение запущено»

14-07-2023, 09:58

«Romanov Лайт»: большинство наших военкоров утратили такие качества, как порядочность и справедливость

14-07-2023, 09:48

Особый случай: россиянка Овчинникова просит вернуть домой мобилизованного мужа и отца троих детей

14-07-2023, 08:26

Школьник умер после вдыхания освежителя воздуха прямо на глазах у приятелей

13-07-2023, 21:37

Турагент Гажиенко объяснил рост цены на отдых в Турции летом 2023 года

13-07-2023, 21:30

«Сил уже не хватает». Борец с пожарами Григорий Куксин объяснил, почему горит Урал и как его тушить

13-07-2023, 19:28

Апокалипсис не случился. Екатеринбург миновала страшная гроза — фото

12-07-2023, 17:59

Буданов: Во время марша справедливости «вагнеровцы» дошли до ядерной базы «Воронеж-45»

11-07-2023, 13:13

Экс-коллеги Вероники Наумовой рассказали о ее темном прошлом

11-07-2023, 10:08

В Свердловской области горят леса, трассу под Екатеринбургом заволокло едким дымом: видео

10-07-2023, 20:33

Синоптик Пулин: в Свердловской области жара закончится 12 июля

10-07-2023, 16:32

РИАН: "Это пытаются замять". Что устроила толпа подростков в Поволжье
  • Вчера, 15:22

РИАН: "Это пытаются замять". Что устроила толпа подростков в Поволжье

Житель Балаково (Саратовская область) погиб после избиения. Родственники считают виновными подростков, но полицейские не спешат их задерживать, пишет

Молодой мужчина попал в больницу и похудел на 90 килограммов
  • Сегодня, 07:53

Молодой мужчина попал в больницу и похудел на 90 килограммов

23-летний Аман Хан рассказал о своем похудении. После того как парень потерял сознание и оказался в больнице, медики его предупредили о необходимости

«Лента.ру» публикует историю японца Насуби, который едва не сошел с ума на съемках проекта
  • Сегодня, 07:34

«Лента.ру» публикует историю японца Насуби, который едва не сошел с ума на съемках проекта

Популярное телешоу едва не стало причиной сумасшествия японца Томоаки Хаматсу (прозвище Насуби). В 1998 году комик принял участие в реалити-проекте

Учеными из НИТУ МИСИС синтезировано новое вещество для уничтожения рака легкого светом
  • 17-07-2023, 13:59

Учеными из НИТУ МИСИС синтезировано новое вещество для уничтожения рака легкого светом

В Научно-исследовательском университете «МИСИС» сообщили, что их сотрудники обнаружили новое вещество, которое помогает бороться с раком легких при

Курортный сезон в Крыму завершился после 17 июля, так и не начавшись
  • Вчера, 19:16

Курортный сезон в Крыму завершился после 17 июля, так и не начавшись

После теракта, который произошел на Крымском мосту, туристическая отрасль оказалась под угрозой срыва. Крымчане сообщили о получении заявок на отмену

Редкий 16-летний iPhone продали за рекордные 190 тысяч долларов США
  • 17-07-2023, 21:04

Редкий 16-летний iPhone продали за рекордные 190 тысяч долларов США

Напечатанная на заводе редкая модель Apple iPhone, которая была выпущена в 2007 году, продана на аукционе за ошеломляющие $190 372. У iPhone 2007

Интересная информация