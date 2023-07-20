Турэксперт Балясников назвал самый безопасный способ добраться в Крым в 2023 году

Туристический эксперт Алексей Балясников назвал самый безопасный способ добраться в Крым в 2023 году. Путешественник считает поезд самым лучшим средством для того, чтобы добраться на полуостров.

По мнению специалиста, для отдыха нужно выбирать места на отдалении от военных объектов, поскольку находиться там опасно из-за рисков прилетов беспилотных летательных аппаратов. Эксперт подчеркивает, что на большинстве городских пляжей Крыма, которые находятся далеко от портов, вполне комфортно и безопасно.

Кроме того, он добавил, что люди при отправке на полуостров обязаны хорошо знать местность и ориентироваться во всех объектах инфраструктуры. Только так можно сократить риски.