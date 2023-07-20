Умер актер фильмов «Узника замка Иф» и «Оперов» Владимир Портнов

Умер Владимир Портнов, известный российский и советский актер, сценарист, режиссер. Тетральный деятель снялся в таких фильмах как "Узник замка Иф" и "Багровый цвет снегопада". Он являлся сосценаристом мелодрамы "Шоу-бой".

Владимир родился 29 августа 1940 года. В 1960-х годах он работал артистом Ташкентского русского театра, также трудился в Минском драматическом театре им. Горького, был режиссером-постановщиком Театра Маяковского, Театра на Малой Бронной. Также ставил постановки во многих других театрах.

На экране Портнов дебютировал в 1982 году в ленте "Предел желаний". В 1991 году актер уехал в Израиль. В нулевых снова вернулся в РФ, продолжил там сниматься и ставить постановки.