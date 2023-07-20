Умер сыгравший в фильме «Республика ШКИД» российский актер Вячеслав Голубков

Актер Вячеслав Голубков ушел из жизни в 73-летнем возрасте. 20 июля о трагедии рассказали в Новомосковском театре драмы.

«Выражаем свои глубокие соболезнования близким, родным, коллегам, почитателям актера, всем, кто его знал. Светлая память!» — написал театр в соцсети.

Голубкова похоронят в Петербурге. Причины кончины не известны.

Звезда кино получил известность после роли Георгия Ионина по прозвищу Японец в «Республике ШКИД» 1966 года. После обучения в Москве, с 1977 по 2018 гг. он работал в Новомосковском театре драмы. Там исполнил не менее ста ролей. После выхода на пенсию Голубков жил в Петербурге.