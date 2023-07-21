56-летний певец Филипп Киркоров показал новые изменения в имидже

Народный артист Филипп Киркоров, который перенес недавно пластические операции, продолжает менять имидж. На днях поп-король появился в своих социальных сетях. Артист записал видео с новой прической.

Как отметил певец, изменения коснулись его гардероба. Артист предстал перед поклонниками в весьма 00брутальном образе. Некоторые пользователи его сравнили со стилистом Александром Роговым.

Поклонника понравился новый цвет волос их кумира. В комментариях они стали написали, что Киркоров стал более серьезным и брутальным. Нужно напомнить, что в том числе Филипп Бедросович сделал пересадку волос. Певец отметил, что не будет останавливаться на достигнутом и продолжит меняться.