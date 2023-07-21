60-летняя жена певца Дмитрия Маликова Елена стала выглядеть как 30-летняя девушка

Дмитрий Маликов увез близких в Италию на лето. 53-летний артист улетел за границу вместе с мамой Людмилой Михайловной, женой Еленой, дочкой Стефанией, сыном Марком.

Выяснилось, что на курорте находится приемная дочь музыканта Ольга, которая появилась на свет в предыдущем браке. На днях отец и наследница встретились в ресторане на ужине. Фотографиями посиделок поделилась Стефания.

Одно фото удивил поклонников. Речь идет о кадре, на котором исполнитель запечатлен с детьми и возлюбленной. Как заметили фолловеры, они трудом узнали 60-летнюю жену Маликова. Елена, которая старше звездного супруга на 7 лет, выглядит моложе избранника, как 30-летняя девушка. Вполне возможно, это является результатом пластической операции или использования фильтров.