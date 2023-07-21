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7Days.RU: В Сети появилось архивное фото Аллегровой без парика

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7Days.RU: В Сети появилось архивное фото Аллегровой без парика
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Фото из открытых источников

Ирина Аллегрова сейчас практически не появляется на публике. Коллеги и друзья артистки рассказали, что в настоящее вреям она находится в уединении и полностью занимается собой.

Но фанаты до сих пор скучают по своему кумиру. Они время от времени перебирают старые архивы Алегровой. В одном из фан-аккаунтов взезды появились архивная фотография. На снимке Ирина позирует без парика. Артистка запечатлена с волнистыми распущенными светлыми волосами.

Поклонники принялись писать под пубоикацией о том, что кудряшки иполнительнице шли намного больше, чем парик. Некоторые юзеры добавили, что теперь прическа 71-летней певицы выглядит каменной.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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