7Days.RU: В Сети появилось архивное фото Аллегровой без парика

Ирина Аллегрова сейчас практически не появляется на публике. Коллеги и друзья артистки рассказали, что в настоящее вреям она находится в уединении и полностью занимается собой.

Но фанаты до сих пор скучают по своему кумиру. Они время от времени перебирают старые архивы Алегровой. В одном из фан-аккаунтов взезды появились архивная фотография. На снимке Ирина позирует без парика. Артистка запечатлена с волнистыми распущенными светлыми волосами.

Поклонники принялись писать под пубоикацией о том, что кудряшки иполнительнице шли намного больше, чем парик. Некоторые юзеры добавили, что теперь прическа 71-летней певицы выглядит каменной.