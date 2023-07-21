Yandex.RTB

Дибров сообщил, что Эрнст предложил ему вернуться на Первый канал

Image 16+
Дибров сообщил, что Эрнст предложил ему вернуться на Первый канал
Знаменитости
Фото из открытых источников

Дмитрий Дибров поведал, как потерял работу в «Кто хочет стать миллионером». По словам ведущего, Константин Эрнст принял такое решение.

Впрочем, шоумен не обижается на гендиректора Первого канала, поскольку получил выгодное предложение. Эрнст предложил создать новое авторское телешоу. Дмитрий уже принялся за работу. Недавно Дибров стал телеведущим новой программы. Гостями шоу являются звезды, которые раскрываются с неизвестной стороны.

Напомним, что место Диброва в игре «Кто хочет стать миллионером» заняла Юлианна Караулова. На певицу обрушилась волна критики за то, что она «подсидела» ведущего. Сама артистка боялась сперва выходить в эфир, однако вскоре почувствовала себя комфортно в новой роли.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
7Days.RU: В Сети появилось архивное фото Аллегровой без парика

Сегодня, 21:45

Родственники покойного Пономаренко ведут борьбу за его многомиллионное наследство

Сегодня, 21:37

Приехавшая в Юрмалу вместе с семьей Алла Пугачева наняла местный персонал

Сегодня, 21:05

Опубликован список лучших исторических фильмов про древние века

Сегодня, 21:05

Дибров сообщил, что Эрнст предложил ему вернуться на Первый канал

Сегодня, 20:20

ГЛАС.RU: Как сейчас выглядит звезда кинофильма «Маленькая Вера» актриса Наталья Негода

Сегодня, 20:12

56-летний певец Филипп Киркоров показал новые изменения в имидже

Сегодня, 15:30

«КП»: певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным снимают элитную виллу в Латвии со скидкой

Сегодня, 14:37

Врач Ирина Ли рекомендовала ограничить употребление молочной продукции в летнее время

Сегодня, 14:22

«Кино Mail.ru» опубликовал ТОП-10 российских сериалов первой половины 2023 года

Сегодня, 14:01

60-летняя жена певца Дмитрия Маликова Елена стала выглядеть как 30-летняя девушка

Сегодня, 09:14

Певица Подольская похвасталась своей стройной фигурой во время отдыха в Египте

Сегодня, 09:07

Сына Александра Домогарова обвиняют в срыве проекта, пока его мама борется за жизнь

Сегодня, 08:58

Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер России, сообщают СМИ

Сегодня, 08:11

Актер из «Санта-Барбары» Ник Бенедикт умер в возрасте 77 лет — фото

Сегодня, 08:01

Певец SHAMAN отреагировал на новые санкции Канады, назвав их мелочью

Сегодня, 07:54

Светлана Дружинина спрогнозировал уход иноагента России Смольянинова в гендерную политику

Сегодня, 07:46

Роза Сябитова променяла Ларису Гузееву на блогера Романа Каграманова

Сегодня, 07:39

Певец Shaman выпустил снятый в зоне СВО видеоклип на песню «Мой бой»

Сегодня, 07:32

Публичное признание: Навка показала своё настоящее отношение к Жулину

Вчера, 21:34

Тело актёра «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» Виктора Мелихова несколько дней пролежало в квартире
  • 19-07-2023, 14:48

Тело актёра «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» Виктора Мелихова несколько дней пролежало в квартире

Виктор Мелихов скончался в Санкт-Петербурге. О его смерти стало известно сегодня. По словам товарища умершего Марка Горонка, тело его друга пролежало

Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер России, сообщают СМИ
  • Сегодня, 08:11

Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер России, сообщают СМИ

На 84 году жизни скончался знаменитый актер Владимир Портнов. Причина уходе из жизни не уточняется. Умерший сценарист сыграл более 100 ролей в

Светлана Дружинина пожалела Аллу Пугачеву и заявила, что она сама себя наказала
  • Вчера, 15:22

Светлана Дружинина пожалела Аллу Пугачеву и заявила, что она сама себя наказала

Светлана Дружинина высказалась об Алле Пугачевой, которая вместе с детьми и мужем уехала в Израиль. По словам звезды фильма «Девчата», Примадонна

Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* €250 тысяч за выступление на фестивале «Рандеву»
  • Вчера, 09:39

Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* €250 тысяч за выступление на фестивале «Рандеву»

В Юрмале вскоре состоится фестиваль "Рандеву". Организатор мероприятия - Лайма Вайкуле. Друзья певицы Алла Пугачёва и ее муж Максим Галкин* планируют

«Кино Mail.ru» опубликовал ТОП-10 российских сериалов первой половины 2023 года
  • Сегодня, 14:01

«Кино Mail.ru» опубликовал ТОП-10 российских сериалов первой половины 2023 года

Mail.ru опубликовал лучшие российские телесериалы, которые вышли на экраны в первом полугодии 2023 года. Рейтинг определили голоса. Зрители

Певица Подольская похвасталась своей стройной фигурой во время отдыха в Египте
  • Сегодня, 09:07

Певица Подольская похвасталась своей стройной фигурой во время отдыха в Египте

Не так давно российская и белорусская певица Наталья Подольская отправилась в очередной раз на отдых. Она улетела в отпуск вместе с сестрой и сыном

Интересная информация