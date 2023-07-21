Дибров сообщил, что Эрнст предложил ему вернуться на Первый канал

Дмитрий Дибров поведал, как потерял работу в «Кто хочет стать миллионером». По словам ведущего, Константин Эрнст принял такое решение.

Впрочем, шоумен не обижается на гендиректора Первого канала, поскольку получил выгодное предложение. Эрнст предложил создать новое авторское телешоу. Дмитрий уже принялся за работу. Недавно Дибров стал телеведущим новой программы. Гостями шоу являются звезды, которые раскрываются с неизвестной стороны.

Напомним, что место Диброва в игре «Кто хочет стать миллионером» заняла Юлианна Караулова. На певицу обрушилась волна критики за то, что она «подсидела» ведущего. Сама артистка боялась сперва выходить в эфир, однако вскоре почувствовала себя комфортно в новой роли.