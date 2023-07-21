ГЛАС.RU: Как сейчас выглядит звезда кинофильма «Маленькая Вера» актриса Наталья Негода

Лента «Маленькая Вера», которая вышла в 1988 году, запомнилась зрителям прямолинейностью и бескомпромиссностью. Наталья Негода сыграла в фильме роль независимой девушки. К тому же, в картине сыграл Андрея Соколова.

После выхода ленты Негода оказаалсь на пике популярности. Но нашлись и те, кто осудил Наталью за участие в откровенных сценах. В итоге артистка отправилась за за рубеж, где пыталась построить актерскую карьеру. Спустя некоторое время она вернулась в РФ.

Отметим, что о личной жизни Негода не говорит. Она узаконила отношения с экономистом, переехав в Штаты. Вскоре пара развелась. Звезде из «Маленькой Веры» 59 лет, она живет в Москве, у нее нет ни детей, ни мужа.