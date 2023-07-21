«КП»: певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным снимают элитную виллу в Латвии со скидкой

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иностранным агентом) около двух недель назад приехали в Юрмалу. ПО словам экс-сотрудников пары, супруги снимают в Латвии жилье со скидкой.

«У Аллы есть, где в Юрмале жить. У многих друзей здесь есть квартиры, у Николаева, например. У Пугачевой большая семья. Они привыкли жить с комфортом, а тем более делают скидку. Сейчас там меньше туристов, много жилья простаивает, а такого дорогого тем более», — говорит источник.

Сообщается, что поселились они на элитной вилле «Марта». Еее аренда обходится от €70 до €90 тысяч (7-9 млн рублей). Но риелторы сделали скидку до €50 тысяч (5 млн). Вилла на 2400 квадратных метров расположена возле концертного зала «Дзинтари» и дома Лаймы Вайкуле.