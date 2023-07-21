«Кино Mail.ru» опубликовал ТОП-10 российских сериалов первой половины 2023 года

Mail.ru опубликовал лучшие российские телесериалы, которые вышли на экраны в первом полугодии 2023 года. Рейтинг определили голоса. Зрители голосовали с 1 января по 30 июня.

Согласно опросу, в топ-10 сериалов вошли: «Операция «Неман», «Раневская», «Король и Шут», «Почка», «Шпион», «Тест на беременность», «По законам военного времени».

Самый популярный фильм - «Мосгаз. Дело №9: Последнее дело майора Черкасова». Он вышел в апреле на Okko. В картине рассказывается о сыщике Черкасове, который раскрыл преступления в столице.

Второе место досталось детективу «Фишер», вышел more.tv и Wink. На третьем месте оказался байопик «Шаляпин» о певце Федоре Шаляпине.