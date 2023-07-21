Опубликован список лучших исторических фильмов про древние века

Предлагаем погрузится в мир древних эпох благодаря историческим лентам, занимающим почетное место в сердцах телезрителей по всему миру. От драматических конфликтов и эпических битв до шикарных костюмов и величественных палат... Каждый рассказывает свою идею, свою историю, раскрывает сложные, противоречивые характеры личностей в древние века.

Итак, публикуем список лучших исторических фильмов про древние века.

«Бен-Гур», 1959 год.

«Троя», 2004 год.

«Герой», 2002 год.

«Клеопатра», 1963 год.

«Гладиатор», 2000 год.

«Спартак», 1960 год.

«Агора», 2009 год.

«Битва у красной скалы», 2008 год.

«Юлий Цезарь», 1953 год.

«Страсти Христовы», 2004 год.