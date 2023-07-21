Музыкант и певец Ярослав Дронов, более известный меломанам под псевдонимом Shaman, отреагировал на свое попадание в санкционные списки Канады. Артист эту новость охарактеризовал как незначительную. Он сообщил, что будущее видит только в России, а не в других странах.

"Сегодня вышел новый клип на песню "Мой бой". Уже через несколько часов попал под санкции. Думать некогда о таких мелочах. В разгаре большой гастрольный тур "Я - русский", в его рамках запланировано больше 100 концертов во всех регионах нашей бескрайней страны. С ней свое будущее связываю", - сказал исполнитель из Новомосковска.

Заметим, что 20 июля 2023 года Канада обновила санкционный список. В реестр включили культурных деятелей из России. Обновления власти страны опубликовали на своем официальном сайте в минувший четверг. Данные публикует канадское Министерство иностранных дел.