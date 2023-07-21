Певец Shaman выпустил снятый в зоне СВО видеоклип на песню «Мой бой»

Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) выпустил новый видеоклип на песню «Мой бой», который был снят в зоне проведения военной специальной операции (СВО). За 19 часов после премьеры он набрал более 959 тысяч просмотров.

Композицию артист решил посвятить российским военнослужащим, которые в настоящее время находятся на линии фронта. В песне он описал силу боевого духа солдат, которые верят в вечные ценности. В ролике также были показаны хроники СВО с военными, врачами, военкорами, волонтерами, жителями Донбасса. Есть несколько кадров с выступлениями Дронова в зоне СВО.

Автором идеи, а также режиссером новой работы стал сам Shaman. По словам музыканта, он хотел показать бойцов ВС РФ как пример мужества для жителей всей страны.

[media= ]