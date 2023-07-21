Певица Подольская похвасталась своей стройной фигурой во время отдыха в Египте

Не так давно российская и белорусская певица Наталья Подольская отправилась в очередной раз на отдых. Она улетела в отпуск вместе с сестрой и сыном Иваном.

Недавно 41-летняя артистка вернулась из Испании. Там она провела целый месяц в компании детей и сестры. После возвращения в Москву, Наталья не задержалась долго и уже вновь отправилась в путешествие. На этот раз она уехала в жаркий Египет. Несмотря на слухи о проблемах в семье, Наталья делится регулярно новыми фото из Египта в личном микроблоге.

На снимках видно, что самую большую комнату Наталья заняла себе. Подольская отметила, что второй раз посещает это шикарный отель в Египте. Артистка наслаждается каждым моментом пребывания там. Кроме того, жена Преснякова похвасталась своей стройной фигурой на новых фото. Поклонники оценили по-достоинству эту публикацию.