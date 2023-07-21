Приехавшая в Юрмалу вместе с семьей Алла Пугачева наняла местный персонал

Алла Пугачева с семьей прибыли в Юрмалу. Они поселились на вилле «Марта». Как пишет КП, артистку с детьми и мужем видят часто гуляющими по пляжу, «на ярмарке, в ресторане». Примечательно, что охранник-водитель не сопровождает звезду эстрады на прогулках.

«Приехали без нянь», - написали местные блогеры, отметив, что «двойняшки подросли».

Также СМИ узнали, что Примадонна наняла себе местный персонал, в том числе домработницу. Порядок на территории поддерживают местные жители. Они также покупают продукты паре.

Звездная семья пробудет в Юрмале до августа. Климат в Прибалтике подходит Пугачевой. Алла Борисовна плохо переносит жару.