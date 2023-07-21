Родственники покойного Пономаренко ведут борьбу за его многомиллионное наследство

Полгода назад умер Александр Пономаренко. Он долгое время боролся с раком желудка. После смерти юмориста в его семье произошел конфликт из-за многомиллионного наследства.

По закону, на имущество покойного претендует его мать, жена, дети, братья. При этом брат-близнец потребовал значительную долю наследства, что вызвало недовольство у вдовы умершего артиста.

В итоге женщина рассказала о конфликте в эфире шоу «Прямой эфир». В разговор втянулся сын Александра. Он поддержал мать, обвинив во лжи Валерия.

Семья Пономаренко, как видим, оказалась разделенной из-за споров. Пока неизвестно, сможет ли Валерий противопоставить обвинениям звездной семьи.