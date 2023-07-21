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Роза Сябитова променяла Ларису Гузееву на блогера Романа Каграманова

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Роза Сябитова променяла Ларису Гузееву на блогера Романа Каграманова
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Фото из открытых источников

Роза Сябитова рассказала, как проходят у нее съемочные дни. Пока поклонники «Давай поженимся!» с нетерпением ждут возвращения программы на Первый канал, телеведущая не теряет зря время. На днях Роза приняла участие в шоу «Сердце Клавы».

Сябитова призналась, что поставила себе цель: окончить съемки телешоу помолвкой исполнительницы с участником. В этом Розе будет помогать блогер Роман Каграманов. Именно он помог Насте Ивлеевой найти любовь в первом сезоне шоу. По словам телесвахи, благодаря большому опыту она поможет певице наконец-то обрести свое счастье.

Следует отметить, что кастинг проходил по всей стране. Полтора месяца потенциальные женихи Клавы будут сражаться за внимание Коки при помощи талантов, общения, свиданий.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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