Светлана Дружинина спрогнозировал уход иноагента России Смольянинова в гендерную политику

Светлана Дружинина высказалась о покинувших Россию звездах после начала «военной спецоперации» на территории Украины.

Как подчеркнула актриса, многие знаменитости хотят вернуться обратно, но теплый прием их не ждет. По мнению народной артистки, актеры не могут критиковать руководство страны, а тех, кто высказывается негативно о власти, нужно наказать.

При этом снимать с проката ленты или удалять с онлайн-платформ работы с их участием не нужно. Достаточно убрать фамилию артиста из титров.

«К примеру, фильм «9 рота», считаю, хорошая картина — лучшая у Федора Бондарчука. Я говорила ему, это не тайна. Пусть Смольянинов*, гундит там, посмотрите, как обмельчал, что вытворяет. Может быть, он скоро уйдет в гендерную политику», - отметила Дружинина.

К слову, Смольянинов* сбежал из РФ. Он активно критикует СВО.

*На территории России признан иноагентом