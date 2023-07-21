Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый российский актер, сообщают СМИ

Виктор Мелихов скончался в Санкт-Петербурге. О его смерти стало известно сегодня. По словам товарища умершего Марка Горонка, тело его друга пролежало
В Юрмале вскоре состоится фестиваль "Рандеву". Организатор мероприятия - Лайма Вайкуле. Друзья певицы Алла Пугачёва и ее муж Максим Галкин* планируют
В МГМУ имени Сеченова специалисты представили новую методику по распознаванию рака. Речь идет о цифровой биопсии, которая позволяет исследовать
Светлана Дружинина высказалась об Алле Пугачевой, которая вместе с детьми и мужем уехала в Израиль. По словам звезды фильма «Девчата», Примадонна
Знаменитая исполнительница, советская, российская и грузинская певица Тамара Гвердцители последние полтора года полностью прекратила связи с РФ.
Татьяна Маркова выступила перед зрителями, которые собрались на фестивале «Славянский базар». Мероприятие прошло в Витебске (Беларусь). Своим