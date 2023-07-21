Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый российский актер, сообщают СМИ

На 84 году жизни скончался знаменитый актер Владимир Портнов. Причина уходе из жизни не уточняется. Умерший сценарист сыграл более 100 ролей в театре. Также он снимался в кино. В его списке около 30 ролей в кинопроектах и на телевидении.

Больше всего зрители запомнили актера по роли ювелира в фильме "Узник замка Иф". В картине он снялся вместе с Виктором Авиловым в главной роли. Еще одной не менее запоминающейся ролью стала роль врача Лютого из картины "Багровый цвет снегопада" режиссера Владимира Мотыля.

Для справки: Портнов родился 29 августа 1940 года. В 60-х годах Владимир Михайлович являлся сотрудником Ташкентского русского театра. Был членом труппы Минского драматического театра им. Горького.