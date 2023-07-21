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Врач Ирина Ли рекомендовала ограничить употребление молочной продукции в летнее время

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Врач Ирина Ли рекомендовала ограничить употребление молочной продукции в летнее время
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Фото из открытых источников

Многие люди употребляют молочную продукцию, вель уверены, что она полезна. Однако не все так однознано.

Но по словам врача остеопата, врача мануальной терапии, рефлексотерапевта, доктора традиционной китайской медицины Института вертеброневрологии и мануальной медицины, главнго внештатного специалиста по остеопатии Минздрава Приморского края Ирины Ли, уоптребление большинств продуктов из молока надо ограничить в летнее время.

В частности, молочка способна привлечь избыточную влажность в организме человека и тем самым привести к большому образованию слизи. Также врач подчеркнула, что если захотелось разнообразить рацион молоком, употреблять его необходимо в первой половине дня.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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