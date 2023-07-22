«Ъ»: Что посмотреть в кино на выходных 22–23 июля

20 июля 2023 года в прокат вышло несколько новинок. «Ъ» публикует, что можно посмотреть на этих выходных в кино.

22–23 июля можно посмотреть криминальную комедию "Король улиц" совместного производства Алжира и Франции, в которой рассказывается о жизни гангстера по имени Омар. Он вынужден лишиться в Париже роскошной жизни и обосноваться в Алжире.

Мужчина совершил ограбление, за которое грозит 20 лет тюрьмы. Чтобы как-то избежать наказания, он отправился в Алжир с лучшем другом и подельником Роже.

Помимо того, рекомендуем посмотреть "Король улиц", французскую биографическую ленту "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом и Майвенн в главных ролях, триллер "Схватка с дьяволом" (производства США) с Николасом Кейджом и Юэль Киннаманом.

