45-летний Ургант с седой бородой впервые пришел на ТВ-шоу после своего исчезновения

Иван Ургант с седой бородой впервые пришел на ТВ-шоу после исчезновения. Когда-то шоумен был неотъемлемой частью канала, но более года не появлялся в эфирах.

Ходят слухи, что ведущий зарабатывает на жизнь участием в корпоративах. А на днях Иван обрадовал поклонников появлением на телевидении.

В личном микроблоге Урганта появилась новая фотография. На заднем плане красуется логотип телешоу Воли. На фото он запечатлен с седой бородой.

«Нашел!» — подписал юморист кадр. СМИ пишут, что знаменитость стал гостем авторской программы Воли. Хотя сам Иван не комментирует сообщения журналистов.