87-летняя Светлана Дружинина призналась, что не боится смерти, но умирать не хочет

87-летняя российская, советская актриса и режиссер Светлана Дружинина в беседе заявила, что она не хочет умирать. Об этом знаменитость призналась Вячеславу Манучарову в рамках программы «Эмпатия Манучи».

По признанию артистки, она в силу своего возраста часто думает о смерти, но до сих пор морально к уходу из жизни не готова.

«Умирать не хочу, не скрою, не хочется. Мне не страшно. Просто не хочу умирать, еще хочу жить!», — сказала пожилая звезда.

Исполнительница роли в ленте «Девчата» добавила, что хочет насладиться браком с кинооператором Анатолием Мукасей. С ним Дружинина с официально вступила в брак еще сорок лет назад. Одна из самых крепких пар в российском кинематографе воспитывает сына Михаила, который продолжает карьеру звездных родителей.