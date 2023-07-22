87-летняя Светлана Дружинина призналась, что не боится смерти, но умирать не хочет

Виктор Мелихов скончался в Санкт-Петербурге. О его смерти стало известно сегодня. По словам товарища умершего Марка Горонка, тело его друга пролежало
На 84 году жизни скончался знаменитый актер Владимир Портнов. Причина уходе из жизни не уточняется. Умерший сценарист сыграл более 100 ролей в
В Юрмале вскоре состоится фестиваль "Рандеву". Организатор мероприятия - Лайма Вайкуле. Друзья певицы Алла Пугачёва и ее муж Максим Галкин* планируют
Светлана Дружинина высказалась об Алле Пугачевой, которая вместе с детьми и мужем уехала в Израиль. По словам звезды фильма «Девчата», Примадонна
Mail.ru опубликовал лучшие российские телесериалы, которые вышли на экраны в первом полугодии 2023 года. Рейтинг определили голоса. Зрители
Не так давно российская и белорусская певица Наталья Подольская отправилась в очередной раз на отдых. Она улетела в отпуск вместе с сестрой и сыном