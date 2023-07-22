Актера России Ясуловича ввели в медикаментозную кому

На 84 году жизни скончался знаменитый актер Владимир Портнов. Причина уходе из жизни не уточняется. Умерший сценарист сыграл более 100 ролей в
В Юрмале вскоре состоится фестиваль "Рандеву". Организатор мероприятия - Лайма Вайкуле. Друзья певицы Алла Пугачёва и ее муж Максим Галкин* планируют
Светлана Дружинина высказалась об Алле Пугачевой, которая вместе с детьми и мужем уехала в Израиль. По словам звезды фильма «Девчата», Примадонна
Mail.ru опубликовал лучшие российские телесериалы, которые вышли на экраны в первом полугодии 2023 года. Рейтинг определили голоса. Зрители
Не так давно российская и белорусская певица Наталья Подольская отправилась в очередной раз на отдых. Она улетела в отпуск вместе с сестрой и сыном
Знаменитая исполнительница, советская, российская и грузинская певица Тамара Гвердцители последние полтора года полностью прекратила связи с РФ.