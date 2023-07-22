Актера России Ясуловича ввели в медикаментозную кому

Госпитализированного актера Игоря Ясуловича ввели в медикаментозную кому. Об этом пишет 5-tv.ru. Накануне народному артисту проводили переливание крови, поскольку у него обнаружили серьезные осложнения.

Игоря Ясуловича госпитализировали 12 июля после резкого ухудшения самочувствия и вызова врачей на дом. Доктора поставили 81-летнему актеру предварительный диагноз тубулоинтерстициальный нефрит (то есть воспаление почек).

Ясулович не комментирует состояние здоровья. Его сын Алексей проинформировал, что состояние отца нормальное. Его не перевели в реанимацию и не подключили к ИВЛ.

К слову, накануне сообщалось, что состояние актера тяжелое. Его якобы прооперировали и перевели в реанимационное отделение. При этом артист России в сознании.