Анастасия Стоцкая показала подтянутую фигуру в эффектном купальнике на фото

Анастасия Стоцкая отправилась в Египет. Там она продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. Звезда отправилась на каникулы вместе с детьми.

На отдыхе певица решила показать подписчикам свои формы, которым могут позавидовать все девушки. В личном блоге Анастасия опубликовала снимки из гостиничной территории и спортивного зала. Также знаменитость позировала в панаме возле бассейна.

На фото Стоцкая предстала в купальнике молочного цвета. Этой фотографией она заслужила много лестных комментариев от почитателей своего таланта.