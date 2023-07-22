Дочь Любови Успенской рассказала о трудностях и негативе из-за звездного родства

Дочь Любови Успенской пошла по стопам своей матери. Татьяна Плаксина активно занимается творческой деятельность. Вместе с родительницей она принимает участие в разных проектах.

Недавно 33-летняя девушка выступила на «Белых ночах» в Петербурге. После концерта она дала очередное интервью. В нем наследница исполнительницы русского шансона рассказала, что быть дочерью знаменитой певицы для нее — это и ноша, и награда одновременно.

Конечно же, такое родство предполагает ответственность. Понимаю, что на меня более критично смотрят, сравнивают, оценивают, завидуют. Часто много негатива в мой адрес, - отметила начинающая артистка.

Между прочим, сама Успенская всеми способами помогает с развитием карьеры дочери. Она признается, что беспокоится за будущее наследницы.