Ксения Собчак показала пустой зал на концерте группы «Сплин» в Италии, осудившей СВО

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Тelegram-канале новое видео. На нем ведущая показала пустые залы на концерте российской группы "Сплин", который проходил в Италии. Напомним, музыканты осудили проведение спецоперации.

Мероприятие состоялось в Marbella Arena 20 июля. На кадрах видно, что трибуны заполнены менее чем наполовину. Некоторые сектора остались пустыми. На танцпартере тоже было мало зрителей.

"Вчера я расстроилась до слёз. Прилетела на концерт "Сплин" в Марбелью, захожу, вижу такой зал. Обидно за него", — подписала Собчак видео.

Отметим, что в минувшем году коллектив осудил спецоперацию и решил покинуть РФ. Группа продолжила выступать за рубежом.