MF: Онколог Каприн назвал 3 признака, указывающие на рак поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы - одно из самых коварных видов онкологических заболеваний. Он длительное время протекает без признаков и проявиться на поздних стадиях.

Как утверждает академик, ведущий онколог-хирург Андрей Каприн, этот вид рака в ближайшие годы станет одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей.

Каприн назвал 3 симптома, которые должны насторожить:

- Боли в животе в верхней части.

- Регулярная тошнота.

- Тяжесть и вздутие живота после жирной пищи.

Отметим, что эти симптомы не являются 100% признаками рака, но требуют дальнейших обследований.