Мэрия Екатеринбурга озвучила список звезд, которые выступят на 300-летие города. Запланированы выступления 25 исполнителей в жанрах поп, классическая музыка, рок, бардовская песня. Празднование состоится с 12 по 19 августа.

Так, среди артистов, которые выступят в августе на площадках города, значатся "Тодес", группы "Рефлекс", "Чайф" и Бандерос, Тутта Ларсен, Хор Турецкого, Александр Новиков. В обновленном театре состоится выступление Дениса Мацуева, Валерия Гергиева. В парке сыграют "Урфин Джюс", "Агата Кристи", ТОП, Настя Полева, "Чайф".

Также выступят Клава Кока, Игорь Бутмана, Нилетто, Милана Стар и Пелагея. Завершится праздник концертом "Дискотеки Аварии" и салютом.