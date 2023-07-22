Нутрициолог из Екатеринбурга Рау рассказала, как похудеть навсегда

Начать худеть никогда не поздно. Нутрициолог из Екатеринбурга Тамара Рау рассказала, как навсегда сбросить лишний вес без изнурительных диет. Также она проинформировала, сколько надо заниматься спортом, чтобы похудеть, какие продукты не нужно употреблять.

По словам специалиста, необходим легкий дефицит калорий. При этом никогда не надо садиться на диеты. Быстрое и резкое похудение приводит к повторному набору веса. Достаточно трех полноценных приемов пищу вместо пяти или шести. Также желательно выпивать не менее двух литов воды ежедневно.

Успешная потеря веса достигается во время повышении активности — около 200–300 минут активности в неделю. Важна не длительность одного подхода, а общее время, которое было потрачено на физическую активность.

Нужно исключить быстрые углеводы, то есть всю еду, где есть белый сахар. Чтобы сбросить вес, обязательно употреблять достаточное количество белка, который обеспечивают транспорт глюкозы. Наилучшим типом питания является средиземноморская диета, которая на 30% состоит из зелени и овощей, на 35% из злаков и бобовых, орехов, рибы, мяса, еще на 20% из сыров, на 10% из оливкового масла. 5% остается на лакомства, например, темный шоколад.