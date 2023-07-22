Охлобыстин заявил, что не стоит прощать уехавших из России артистов

Иван Охлобыстин заявил, что отечественные артисты, которые покинули поспешно свою страну в феврале минувшего года, сразу после начала спецоперации, а также те, кто выступил с жесткой критикой Родины, прощения не достойны. Об этом актер сообщил в ходе интервью для АиФ.

Второй год в РФ не умолкают дискуссии касательно отъезда представителей культуры и шоу-бизнеса за рубеж. Работали звезды в России, а, когда пришел сложный период, быстро все бросили и уехали тратить свои накопления.

Однако там творчество опальных артистов никому не нужно. Деньги постепенно заканчиваются, они хотят вернутся в Россию. Но, по словам Ивана Охлобыстина, они не могут рассчитывать на прощение, так как в свое время выступили против страны.