РИА Новости сообщило о смертельном явлении, которое накрыло США и Европу

По заявлению ученых, экстремальная жара в Северном полушарии летом этого года, которая привела к множеству температурных рекордов, была связана с изменениями климата. Другие эксперты высказываются осторожно, пишет РИА Новости.

Смертельные катаклизмы накрыли Китай, Европу, США, что стало причиной массовой гибели людей. Совсем скоро счет может пойти на тысячи.

Канада оказалась в эпицентре настоящего бедствия. Сезон лесных пожаров развился стремительно. Буквально за несколько недель стихия вышла из под контроля. Там образовались сотни очагов, что привело к массовой эвакуации населения.

Пострадала и Греция. Из-за жари на несколько дней закрыли Акрополь. Нелегко жителям КНР. Жара нагрянула на севере Китая в мае. Всего последовали 4-е тепловые волны.

«Судя по тенденциям последних лет, блокирующие атмосферные аномалии возникают намного чаще, но, чтобы подтвердить это, необходимы наблюдения. Подобные явления исследуются при помощи климатических симуляций», — заявил климатолог Малькольма Мистри.