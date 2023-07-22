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Шоу-бизнес за неделю: жизнь Земфиры* в эмиграции, смерть звезды «Улиц разбитых фонарей» и уход со сцены Тимати

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Шоу-бизнес за неделю: жизнь Земфиры* в эмиграции, смерть звезды «Улиц разбитых фонарей» и уход со сцены Тимати
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Фото из открытых источников

Певица Земфира* рассказала о своей жизни в эмиграции. По словам исполнительницы хита «Ромашки», за границей она получает больше предложений по работе, чем в свое время в РФ. 

«Много пишу, больше, чем когда-либо, – мне нравится. Прошла аллергия, климат. Много предложений о концертах, больше, чем в РФ. Планирую писать музыку к балету. Альбом, конечно же, тоже. Пока четыре песни есть. Выгляжу тоже хорошо», – написала она.

На днях рэпер Тимати признался, почему покинул российскую сцену. Рэп-музыкант завил, что он хочет сконцентрировать свое внимание на бизнесе. По признанию исполнителя, ему нравится попробовать различные сферы деятельности.

 

На уходящей неделе не стало звезды петербургского сериала «Улицы разбитых фонарей». Александр Орловский умер  на 62-м году жизни. В момент смерти рядом с ним никого не было. Тело артиста нашли в его квартире в Благовещенске.

* Признана Минюстом РФ иноагентом

Текст: Информационное агентство «Informing»

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