Спасатели выступили со срочным обращением к уральцам

В ближайшие два-три часа, а также в первой половине ночи 23 июля 2023 года в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом свердловчанам сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Ранее в Telegram-канале спасатели предупреждали уральцев, что в Свердловской области завтра будут дожди. Также синоптики ожидают грозы.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в непогоду возможны нарушения на энергообъектах, в работе транспорта или дорожных служб. Поэтому всех граждан просят быть бдительными, соблюдать меры безопасности.