Стали известны подробности трагедии в семье известного шансонье Жеки

В семье шансонье Жеки (Евгений Григорьев) произошла трагедия. Его 37-летняя жена Елизавета Крапивина закончила жизнь самоубийством. Как пишет МК, ничто не предвещало трагедии.

Певица Афина, сотрудничавшая с Жекой, выразила слова соболезнования и отметила, что с Елизаветой все было в порядке, она была радостной и веселой. Женщина работала директором артиста. Их брак продлился 12 лет. У пары есть общий ребенок, супруги жили счастливо. Жека не комментирует эту ситуацию.

Напомним, тело Крапивиной нашли утром в пятницу под окнами 12-этажного дома на Бакунинской улице в Москве. По версии следователей, она покончила скончалась от травм, которые характерны для падения с большой высоты. Версия самоубийства подтверждается отчетом полицейских.