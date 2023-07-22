Стоматолог Патлатая: больше всего зубы портят сахар и Coca-cola

Стоматолог Надежда Патлатая сообщила, что больше всего зубы портят сахар и кока-кола. Встреча зубов с сладостями дает работу патогенным бактериям, благодаря которым выделяются кислоты, которые разрушают эмаль и провоцируют развитие кариеса.

Минимизировать риски можно при соблюдении гигиены, добавила врач. Например, если съели вязкую карамельку либо ириску, то нужно сразу после этого почистить зубы.

С Coca-cola все интереснее. В ней уже содержится ортофосфорная кислота, которую используют, когда ставят на вылеченный зуб пломбы. Специалист рекомендует пить кока-колу через трубочку, чтобы напиток не попадал на зубы. Также после этого необходимо прополоскать рот водой. В этом случае слюна будет менее вязкой.