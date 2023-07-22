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Стройная Ирина Пегова появилась на светской премьере фильма в костюме-тройке

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Стройная Ирина Пегова появилась на светской премьере фильма в костюме-тройке
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Фото из открытых источников

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла на днях светская премьера новой комедии «За Палыча!». На премьере фильма появилось много отечественных знаменитостей.

Среди них была Ирина Пегова, которая исполнила в картине одну из главных ролей. Для выхода в свет артистка одела черный костюм-тройку. Дополнила образ Пегова босоножкамии на высоком каблуке, чокером с белым цветком. Также аутфит Ирины дополнила сумка-коробочка.

Следует сказать, что классический костюм выгодно подчеркнул стройность актрисы. Не секрет, что в свое время она избавилась от 15 клишних илограммов и теперь выглядит совершенно.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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