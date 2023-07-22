В фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее» найден киноляп с часами

В 1985 году вышел научно-фантастический фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее». Комедия рассказывает об американском юноше, который отправился в прошлое, а после этого в будущее.

В прокате при бюджете $19 млн картина собрала $381 млн, что позволило вскоре продолжить франшизу. В 1989 году вышла на экраны вторая часть фильма, в 1990 году— третья.

Лента приковала к экранам миллионы телезрителей по миру, но не обошлось в ней без киноляпа, который многие не замечали. Во время встречи Макфлая с Доком последний продемонстрировал показания часов и часов пса Эйнштейна, совершившего путешествие на минуту в будущее. Видно, что ученый в своих руках держит другие часы. На шее у собаки они с экраном без подсветки, также отличается форма.