Yandex.RTB

Алла Рид вспомнила неловкий момент в шоу «Голос» и Александром Градским

Image 16+
Алла Рид вспомнила неловкий момент в шоу «Голос» и Александром Градским
Знаменитости
Фото из открытых источников

Алла Рид вспомнила о неловком моменте, который связан с Александром Градским в шоу «Голос». Во время участия в вокальном проекте артистка вызывала внимание яркими выступлениями и образами.

После слепых прослушиваний певица попала в команду Градского. Перед последним выступлением маэстро пригласил к себе Аллу, чтобы обсудить детали появления звезды на сцене. Рид ожидала чего-то необычного, хотя композитор предложил примерить его рубашку. Алла согласилась. Этот образ понравился наставнику.

Участница выступила в рубашке и босиком на прогоне. Ее вид вызвал эмоции даже у Дмитрия Нагиева, который посоветовал купить тапочки. Несмотря на выступление, исполнительница покинула проект.

Как отметила Рид, она с улыбкой вспоминает это выступление даже несмотря на то, что не смогла продолжить участие в музыкальном проекте.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
WTA отреагировала на то, что Веру Звонареву не пустили в Польшу

Сегодня, 09:33

МакSим, Волочкова, Ефремов и не только: российские звезды, для которых алкоголизм обернулся трагедией

Сегодня, 08:46

Яна Рудковская призналась, что она делала грудь у хирурга Тимура Хайдарова

Сегодня, 08:29

Юлианна Караулова рассказала о творческом кризисе после завершения шоу «Фабрика звезд»

Сегодня, 07:18

Режиссер Кристофер Нолан объяснил загадочный эпизод концовки своего фильма «Начало»

Сегодня, 07:10

Алла Рид вспомнила неловкий момент в шоу «Голос» и Александром Градским

Сегодня, 07:02

45-летний Ургант с седой бородой впервые пришел на ТВ-шоу после своего исчезновения

Вчера, 21:22

MF: Онколог Каприн назвал 3 признака, указывающие на рак поджелудочной железы

Вчера, 21:16

Стали известны подробности трагедии в семье известного шансонье Жеки

Вчера, 20:54

Дочь Любови Успенской рассказала о трудностях и негативе из-за звездного родства

Вчера, 20:48

Спасатели выступили со срочным обращением к уральцам

Вчера, 20:23

Актера России Ясуловича ввели в медикаментозную кому

Вчера, 20:15

Стоматолог Патлатая: больше всего зубы портят сахар и Coca-cola

Вчера, 12:42

Мэрия Екатеринбурга озвучила список звезд, которые выступят на 300-летие города

Вчера, 12:35

Шоу-бизнес за неделю: жизнь Земфиры* в эмиграции, смерть звезды «Улиц разбитых фонарей» и уход со сцены Тимати

Вчера, 12:28

В фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее» найден киноляп с часами

Вчера, 12:22

Стройная Ирина Пегова появилась на светской премьере фильма в костюме-тройке

Вчера, 09:42

87-летняя Светлана Дружинина призналась, что не боится смерти, но умирать не хочет

Вчера, 08:37

JAMA Dermatology: учеными найден действенный способ избавиться от привычки грызть ногти

Вчера, 08:29

Анастасия Стоцкая показала подтянутую фигуру в эффектном купальнике на фото

Вчера, 08:21

Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер России, сообщают СМИ
  • 21-07-2023, 08:11

Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер России, сообщают СМИ

На 84 году жизни скончался знаменитый актер Владимир Портнов. Причина уходе из жизни не уточняется. Умерший сценарист сыграл более 100 ролей в

Светлана Дружинина пожалела Аллу Пугачеву и заявила, что она сама себя наказала
  • 20-07-2023, 15:22

Светлана Дружинина пожалела Аллу Пугачеву и заявила, что она сама себя наказала

Светлана Дружинина высказалась об Алле Пугачевой, которая вместе с детьми и мужем уехала в Израиль. По словам звезды фильма «Девчата», Примадонна

«Кино Mail.ru» опубликовал ТОП-10 российских сериалов первой половины 2023 года
  • 21-07-2023, 14:01

«Кино Mail.ru» опубликовал ТОП-10 российских сериалов первой половины 2023 года

Mail.ru опубликовал лучшие российские телесериалы, которые вышли на экраны в первом полугодии 2023 года. Рейтинг определили голоса. Зрители

Певица Подольская похвасталась своей стройной фигурой во время отдыха в Египте
  • 21-07-2023, 09:07

Певица Подольская похвасталась своей стройной фигурой во время отдыха в Египте

Не так давно российская и белорусская певица Наталья Подольская отправилась в очередной раз на отдых. Она улетела в отпуск вместе с сестрой и сыном

GLAS.RU: Как сейчас выглядит звезда киноленты «Маленькая Вера» актриса РФ Наталья Негода
  • 21-07-2023, 20:12

GLAS.RU: Как сейчас выглядит звезда киноленты «Маленькая Вера» актриса РФ Наталья Негода

Лента «Маленькая Вера», которая вышла в 1988 году, запомнилась зрителям прямолинейностью и бескомпромиссностью. Наталья Негода сыграла в фильме роль

«КП»: певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным снимают элитную виллу в Латвии со скидкой
  • 21-07-2023, 14:37

«КП»: певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным снимают элитную виллу в Латвии со скидкой

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иностранным агентом) около двух недель назад приехали в Юрмалу. ПО словам экс-сотрудников пары, супруги

Интересная информация