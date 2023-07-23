Алла Рид вспомнила неловкий момент в шоу «Голос» и Александром Градским

Алла Рид вспомнила о неловком моменте, который связан с Александром Градским в шоу «Голос». Во время участия в вокальном проекте артистка вызывала внимание яркими выступлениями и образами.

После слепых прослушиваний певица попала в команду Градского. Перед последним выступлением маэстро пригласил к себе Аллу, чтобы обсудить детали появления звезды на сцене. Рид ожидала чего-то необычного, хотя композитор предложил примерить его рубашку. Алла согласилась. Этот образ понравился наставнику.

Участница выступила в рубашке и босиком на прогоне. Ее вид вызвал эмоции даже у Дмитрия Нагиева, который посоветовал купить тапочки. Несмотря на выступление, исполнительница покинула проект.

Как отметила Рид, она с улыбкой вспоминает это выступление даже несмотря на то, что не смогла продолжить участие в музыкальном проекте.