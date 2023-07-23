Алла Рид вспомнила неловкий момент в шоу «Голос» и Александром Градским

На 84 году жизни скончался знаменитый актер Владимир Портнов. Причина уходе из жизни не уточняется. Умерший сценарист сыграл более 100 ролей в
Светлана Дружинина высказалась об Алле Пугачевой, которая вместе с детьми и мужем уехала в Израиль. По словам звезды фильма «Девчата», Примадонна
Mail.ru опубликовал лучшие российские телесериалы, которые вышли на экраны в первом полугодии 2023 года. Рейтинг определили голоса. Зрители
Не так давно российская и белорусская певица Наталья Подольская отправилась в очередной раз на отдых. Она улетела в отпуск вместе с сестрой и сыном
Лента «Маленькая Вера», которая вышла в 1988 году, запомнилась зрителям прямолинейностью и бескомпромиссностью. Наталья Негода сыграла в фильме роль
Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иностранным агентом) около двух недель назад приехали в Юрмалу. ПО словам экс-сотрудников пары, супруги