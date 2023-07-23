Яна Рудковская призналась, что она делала грудь у хирурга Тимура Хайдарова

Она уверена, что хирург старался помочь исполнительнице, но та отказывалась понять, что нужно соблюдать процедуры для реабилитации и восстановления. Яна заявила, что Слава обидела врача, задев его чувства.

«Не всегда все здесь и сейчас бывает. Это ювелирная работа, огранка бриллиантов! Я подхожу к делу комплексно. А Филипп? Его никто не бросил, он выглядит Апполоном, Тимур с ним прошел рядом от первого до последнего шага в преображении», — добавила Рудковская.