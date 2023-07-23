Яна Рудковская призналась, что она делала грудь у хирурга Тимура Хайдарова

Ранее Слава назвала работу хирурга «ужасом» и предостерегла от обращений к доктору за пластикой груди. Певица заявила, что знает много подобных случаев, однако пострадавшие не хотят это предавать огласке.
На 84 году жизни скончался знаменитый актер Владимир Портнов. Причина уходе из жизни не уточняется. Умерший сценарист сыграл более 100 ролей в
Светлана Дружинина высказалась об Алле Пугачевой, которая вместе с детьми и мужем уехала в Израиль. По словам звезды фильма «Девчата», Примадонна
Mail.ru опубликовал лучшие российские телесериалы, которые вышли на экраны в первом полугодии 2023 года. Рейтинг определили голоса. Зрители
Не так давно российская и белорусская певица Наталья Подольская отправилась в очередной раз на отдых. Она улетела в отпуск вместе с сестрой и сыном
Лента «Маленькая Вера», которая вышла в 1988 году, запомнилась зрителям прямолинейностью и бескомпромиссностью. Наталья Негода сыграла в фильме роль
Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иностранным агентом) около двух недель назад приехали в Юрмалу. ПО словам экс-сотрудников пары, супруги