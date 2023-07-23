Юлианна Караулова рассказала о творческом кризисе после завершения шоу «Фабрика звезд»

Юлианна Караулова участие в “Фабрике звезд” назвала суперприключением, которое является счастливой возможностью. Несмотря на трудности, артистка благодарна полученному опыту и возможностям, которые ей предоставило шоу.

Юлианна приняла участие в пятом сезоне проекта. После его завершения начался непростой период. Популярность, которую девушка получила в шоу, угасала, а ей было трудно вернуть интерес зрителей обратно.

Также исполнительница сталкивается с критикой, связанной с участием в “Фабрике звезд”, хотя старается не реагировать. Певице потребовалось 19 лет усилий для достижения всего, что у нее есть. “Фабрика звезд” дала начинающей звезде шанс для развития и роста.

Караулова пережила с достоинством все трудности и реализовала себя. Сейчас она ведет “Кто хочет стать миллионером”.