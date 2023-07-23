МакSим, Волочкова, Ефремов и не только: российские звезды, для которых алкоголизм обернулся трагедией

Признание МакSим о лечении от алкогольной зависимости для многих россиян стало шоком. Есть немало известных артистов, которые пострадали от аналогичной проблемы.

К примеру, зимой минувшего года в центре скандала оказалась Анастасия Волочкова. Балерину давно подозревали в зависимости от спиртного. Сейчас танцовщица уверяет, что отказалась от горячительных напитков.

Придерживается сейчас здорового образа жизни Дима Билан. В 2021 году он признался в третьей стадии алкоголизма. Из-за пагубной привычки певец заработал проблемы со здоровьем.

Также в список любителей спиртного вошла Лариса Гузеева. Ведущая длительное время боролась с зависимостью при помощи лечения. От алкогольной зависимости страдал также Михаил Ефремов. Три года назад он спровоцировал ДТП в Москве с летальным исходом.

Много лет от вредной привычки отказалась Дана Борисова. Светская львица прошла непростой путь. Недавно о проблемах с крепкими напитками признался Иван Охлобыстин. Пристрастие актера к спиртному могло закончиться ужасной трагедией.