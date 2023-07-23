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Режиссер Кристофер Нолан объяснил загадочный эпизод концовки своего фильма «Начало»

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Режиссер Кристофер Нолан объяснил загадочный эпизод концовки своего фильма «Начало»
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Фото из открытых источников

Популярный американский кинорежиссер Кристофер Нолан объяснил загадочную концовку фильма «Начало». В подкасте Happy Sad Confused кинодеятель признался, зачем герой ленты в самом конце запустил волчок.

По сюжету картины он таким образом пытался понять, в реальности он или нет.

«Суть этого кадра в том, что персонажу все равно. Это нигилистический взгляд на финал. Однако главный герой идет дальше для того, чтобы провести с детьми время», — сказал Нолан.

По словам режиссера, этот эпизод не является «эмоциональной двусмысленностью», поскольку она интеллектуального плана. Для героя Леонардо ди Каприо не важно, продолжит ли волчок вращаться. Для него важно, что он вернулся назад к детям, совершив эмоциональное путешествие.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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