Актер Антон Богданов объяснил свой уход из «Реальных пацанов» советом Хабенского

Антон Богданов в беседе с корреспондентами заявил, что совет Константина Хабенского повлиял на его решение уйти из «Реальных пацанов». Актер сыграл роль Антохи, лучшего друга главного героя фильма Коляна.

«Как сказал бы Константин Юрьевич Хабенский, иногда из некоторых штанов нужно вырастать. Вот я вырос. Не хотел надевать костюм автослесаря либо гопника в рамках сценария», — сказал артист.

Богданов добавил, что об этом признался создателям шоу. Они с пониманием отнеслись к такой позиции. Какое-то время Антон работал для того, чтобы героя смогли вывести из сценария.

Напомним, «Реальные пацаны» дебютировалы на канале ТВ в 2010 год. Премьера 10-го сезона российского ситкома намечена на 2024 год. В нем сыграют Владимир Селиванов, Николай Наумов, Станислав Тляшев, Марина Федункив, а также Зоя Бербер.