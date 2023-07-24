Актер Максим Аверин после длительного молчания впервые высказался о спецоперации ВС РФ

20 июля 2023 года в прокат вышло несколько новинок. «Ъ» публикует, что можно посмотреть на этих выходных в кино. 22–23 июля можно посмотреть
После антироссийских высказываний группа “Сплин” отправилась в гастрольный тур по Европе, поскольку в РФ теперь она не выступает. Причиной этого
В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла на днях светская премьера новой комедии «За Палыча!». На премьере фильма появилось много
Мэрия Екатеринбурга озвучила список звезд, которые выступят на 300-летие города. Запланированы выступления 25 исполнителей в жанрах поп, классическая
В 1985 году вышел научно-фантастический фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее». Комедия рассказывает об американском юноше, который отправился в
Иван Охлобыстин заявил, что отечественные артисты, которые покинули поспешно свою страну в феврале минувшего года, сразу после начала спецоперации, а