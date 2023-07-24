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Актер Максим Аверин после длительного молчания впервые высказался о спецоперации ВС РФ

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Актер Максим Аверин после длительного молчания впервые высказался о спецоперации ВС РФ
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Фото из открытых источников

Максим Аверин откровенно поделился мнением касательно текущих событиях в мире. Звезда фильма «Склифосовский» высказался о об артистах, уехавших за границу и критикующих родину.

По признанию актера, после событий 2022 года он больше не занимается писательством. Артист вдруг осознал, что самое главное для него – объединить родную культуру.

Как подчеркнул Аверин, сложные испытания пробудили и подтолкнули русский народ к национальному самосознанию, поэтому этим нужно дорожить.

Высказался он о коллегах по творческому цеху, которые покинули Россию и осуждают спецоперацию ВС РФ. По его мнению, каждый ищет свой путь и имеет свою судьбу.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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