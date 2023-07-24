Без тебя я умру: как отличить любовь от попыток манипуляции — что известно психологам

Как заявила психолог Ольга Коробейникова, настоящую любовь человек часто путает с манипуляцией. Нас всегда учат, что любовь - это чувство, которое дает вдохновение, поток, творчество. Однако на самом деле, под любовью некоторые подразумевают контроль другого человека.

Поэтому закономерно появляется вопрос, как можно понять, что человек, говорящий о своих чувствах, старается попросту другого подчинить. Явным признаком доминирования являются слова человека: "я тебя так люблю, что если умрешь или расстанемся, когда я тебя потеряю, то просто умру". Еще одна фраза фраза, свойственная таким людям — «ты единственный, кого в жизни вообще любила» или же «я люблю тебя больше, чем ты меня».

Психолог советует, что нужно научиться различать любовь от контроля и манипуляций. Иногда любимый человек может быть тихим тираном, который изнутри разрушает партнера.