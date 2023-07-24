Экс-футболист Тарасов разозлил поклонников шуткой о разводе с Костенко

Дмитрий Тарасов принял участие в телешоу "Коммент.Шоу". По условиям проекта экс-футболист должен разыграть кого-либо из мира спорта. На громкой связи спортсмен позвонил капитану клуба "Локомотив" Дмитрию Баринову, отметив, что его ждет развод с женой Анастасией Костенко. Также он добавил, что у него есть новая возлюбленная, с которой он запланировал свадьбу.

Еще никому не рассказывал. У меня сложности, развожусь. У меня есть любимая, скоро с ней будет свадьба, где-то осенью, ближе к декабрю. Можешь у меня быть свидетелем? Меня не поддерживает из "Локо" никто, — сказал Тарасов.

Ведущие Артем Дзюба и Леонид Слуцкий розыгрыш футболиста оценили. Они сказали, что тот справился с задачей. А вот поклонники остались недовольны. Их разозлила шутка Дмитрия о разводе с любимой.