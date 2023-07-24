Экс-футболист Тарасов разозлил поклонников шуткой о разводе с Костенко

В 2023 году фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» отпраздновал свой 30-летний юбилей. На мероприятие приехали много звезд отечественного
Отечественный кинематограф многие ругают. Однако постоянное участие российских фильмов в престижных фестивалях и борьба за главные мировые награды
После антироссийских высказываний группа “Сплин” отправилась в гастрольный тур по Европе, поскольку в РФ теперь она не выступает. Причиной этого
20 июля 2023 года в прокат вышло несколько новинок. «Ъ» публикует, что можно посмотреть на этих выходных в кино. 22–23 июля можно посмотреть
В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла на днях светская премьера новой комедии «За Палыча!». На премьере фильма появилось много
Мэрия Екатеринбурга озвучила список звезд, которые выступят на 300-летие города. Запланированы выступления 25 исполнителей в жанрах поп, классическая